Londra | incendio a London Bridge | linee dei treni interrotte Evacuati diversi edifici a Southwark – Il video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Leferroviarie da e persono statesono statidopo che un grandesi è sviluppato stamattina a. Ne danno notizia i media del Regno Unito. Le immagini pubblicate su Twitter mostrano una colonna di fumo nero salire dal luogo in cui hanno avuto origine le fiamme, probabilmente un parcheggio sotto il ponte ferroviario di, dove diverse auto elettriche avrebbero preso fuoco. LaFire Brigade è intervenuta con 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco. Le stazioni di, dove passa la metropolitana, ma anche ...

L'divampato sotto il ponte della ferrovia a Southwark, nella zona di London Bridge, "è ora sotto controllo", secondo quanto si legge sul profilo Twitter del sindaco di, Sadiq Khan, che ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookiedivampato da Union Street leggi anche Truffa su Booking, auna casa assediata dai turisti 'L'sta producendo fumo ...A Londra, intorno alle 9.20 di questa mattina – 10.20 in Italia -, è scoppiato un grosso incendio sotto un ponte ferroviario tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East. Sul posto sono impegnati ...Le fiamme sono ormai sotto controllo, ma non si conoscono ancora le cause dell’incendio che si è sviluppato sotto il ponte ferroviario di Southwark. La London Fire Brigade è intervenuta con 10 autopom ...