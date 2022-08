LocalPage3 : I Pinguini africani minacciati dalle navi - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: I pinguini africani adattano il proprio linguaggio a quello degli amici: -

La ricerca ha analizzato in che modo i( Spheniscus demersus ) sono in grado di modificare le loro vocalizzazioni nel tempo e in funzione delle loro interazioni sociali. Una ...(Spheniscus demersus) adattano il proprio linguaggio a quello degli individui della comunità, mostrando una forma di apprendimento vocale complessa riscontrata finora in poche specie ...Secondo uno studio, il pinguino africano, già a rischio di estinzione, viene allontanato dal suo habitat naturale al largo della costa orientale del Sudafrica a causa del rumore prodotto dal rifornime ...