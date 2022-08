Gianluca Di Marzio | #Calciomercato | Ufficiale il rinnovo del contratto di Domenico #Berardi con il …

CalcisticheNews : ?? Clamoroso nel Lecce: salta il tesseramento di Normann dopo l'ufficialità. - Gianluca Di Marzio, TMW @newscalcistiche - marcotamboo : Sono 18 giorni che Gianluca Di Marzio dava per fatto Shomurodov al Bologna - TMit_news : Con Simeone diretto verso Napoli ???, il #Verona cerca un altro attaccante e tiene sempre d'occhio ?? Yaya #Kallon de… - Spazio_Napoli : Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, #Ndombele sarà presto un calciatore del Napoli… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SKY – Domani le visite mediche di Ndombele!: SKY – Domani l… -

GianlucaDiMarzio.com

A confermarlo, attraverso un tweet, è stato l'esperto di calciomercato SkyDi. Quasi contemporaneamente la notizia è stata data anche da un altro giornalista esperto di mercato, ...Secondo quanto riportato daDi, il Sassuolo chiede ... Buongiorno con il calciomercato Confermata l’indiscrezione di Gianluca Di Marzio: nella giornata di oggi, mercoledì 17 agosto, Domenico Berardi ha rinnovato fino al 2027 con il Sassuolo Calcio, unica squadra in cui ha militato da pr ...In casa Napoli sono ore frenetiche di mercato e per Ndombele ci siamo e stavolta ancora con più determinazione. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, tra il club azzurro e il Tottenham c’è lo scambio ...