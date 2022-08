Cos’è questo diritto alla buona fama che verrà chiesto ai giornalisti: è inserito nel programma di centro-destra (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel programma di centrodestra c’è un passaggio che punterà a stabilire la linea della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e centristi sul racconto giornalistico dei processi giudiziari. Si parla esplicitamente di diritto alla buona fama, una nozione che non è al momento presente nell’ordinamento giuridico e che dovrebbe rappresentare una sorta di estensione del diritto all’oblio così come lo conosciamo oggi, desunto dalle norme comunitarie e recepite dalla legislazione italiana. L’obiettivo è quello di ottenere un racconto più neutrale dei vari processi in corso – anche dei fatti di cronaca -, in cui vengano tutelati gli indagati e gli imputati, fino alla sentenza definitiva. Se ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Neldic’è un passaggio che punterà a stabilire la linea della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e centristi sul raccontoco dei processi giudiziari. Si parla esplicitamente di, una nozione che non è al momento presente nell’ordinamento giuridico e che dovrebbe rappresentare una sorta di estensione delall’oblio così come lo conosciamo oggi, desunto dalle norme comunitarie e recepite dlegislazione italiana. L’obiettivo è quello di ottenere un racconto più neutrale dei vari processi in corso – anche dei fatti di cronaca -, in cui vengano tutelati gli indagati e gli imputati, finosentenza definitiva. Se ...

