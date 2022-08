CasaPound sabato manifesta ad Augusta: “Italia non è un campo profughi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo Porto Empedocle e Pozzallo, CasaPound torna in piazza “contro immigrazione clandestina e Ong”: la manifestazione sarà sabato 20, alle 18.30, presso Porta Spagnola, ad Augusta, “un luogo simbolo”. “Augusta – si legge in una nota del movimento – è una delle città Italiane con più numero di sbarchi e qui si trova anche il Monumento ai Caduti del mare che custodisce una lastra del regio sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto del 1942 da una corvetta inglese, e passato alla storia per aver trasportato i siluri a lenta corsa impiegati nell’impresa di Alessandria. Un monumento, dunque, che rappresenta il sacro, l’eroismo di tanti Italiani che si contrappone oggi all’ignobile presenza delle ong, che favoriscono e incentivano lo sbarco quotidiano di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo Porto Empedocle e Pozzallo,torna in piazza “contro immigrazione clandestina e Ong”: lazione sarà20, alle 18.30, presso Porta Spagnola, ad, “un luogo simbolo”. “– si legge in una nota del movimento – è una delle cittàne con più numero di sbarchi e qui si trova anche il Monumento ai Caduti del mare che custodisce una lastra del regio sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto del 1942 da una corvetta inglese, e passato alla storia per aver trasportato i siluri a lenta corsa impiegati nell’impresa di Alessandria. Un monumento, dunque, che rappresenta il sacro, l’eroismo di tantini che si contrappone oggi all’ignobile presenza delle ong, che favoriscono e incentivano lo sbarco quotidiano di ...

