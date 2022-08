Maneskin fra i perfomer ai prossimi MTV VMAs 2022

Leggi su biccy

(Di martedì 16 agosto 2022) Ci saranno anche ifra la lista dei performer aiMTV Video Music Awards! Dopo la doppia nomination ricevuta nei giorni scorsi, oggi MTV ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sul palco degli MTVsulle note di Supermodel. Questa è la loro prima volta sul palco di MTV e in generale è la loro prima volta con un live in un Award Show statunitense. L’evento si terrà nella notte fra il 28 e il 29 agosto al Prudential Center di Newark, in New Jersey. La band è inoltre nominata in ben due categorie: Best New Artist e Best New Alternative. Dopo la vittoria agli MTV Europe Music Awards lo scorso anno nella categoria Best Rock, riusciranno a portare a casa un altro premio?fra i performer aiMTV Video Music Awards ...