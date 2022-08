Maltempo in Puglia, nel Salento una tromba d’aria travolge il litorale tra San Foca e Otranto. La fuga dei bagnanti – I video (Di martedì 16 agosto 2022) Panico tra i bagnati a causa di una tromba d’aria che ha colpito il litorale salentino delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso e San Foca in Puglia. L’inatteso fenomeno atmosferico, noto con il nome di “waterspout” (tromba d’aria marina), si è formato davanti alla costa, mentre il vento ha infranto i vetri di alcuni locali, fatto volare alcuni cassonetti della spazzatura, così come i lettini e gli ombrelloni di alcuni lidi. Tanta paura ma per il momento non sono stati segnalati feriti. Sempre in Salento non è andata meglio nell’entroterra colpito dal Maltempo. Un albero è stato sradicato dalla tromba d’aria ed è caduto su un’autovettura in sosta. Diversi i danni ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Panico tra i bagnati a causa di unache ha colpito ilsalentino delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso e Sanin. L’inatteso fenomeno atmosferico, noto con il nome di “waterspout” (marina), si è formato davanti alla costa, mentre il vento ha infranto i vetri di alcuni locali, fatto volare alcuni cassonetti della spazzatura, così come i lettini e gli ombrelloni di alcuni lidi. Tanta paura ma per il momento non sono stati segnalati feriti. Sempre innon è andata meglio nell’entroterra colpito dal. Un albero è stato sradicato dallaed è caduto su un’autovettura in sosta. Diversi i danni ...

