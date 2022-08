Lo smart working secondo Apple | tre giorni in ufficio e weekend lungo

(Di martedì 16 agosto 2022) Svelato il piano di Cupertino per il ritorno in presenza: è lontana la flessibilità totale di Twitter, ma anche la sfiducia nel lavoro da remoto di Elon Musk. Il Ceo Tim Cook: "Per noi la collaborazione in persona è essenziale"

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Una scelta diversa da quella di altre big tech per il gigante di Cupertino. A partire dal 5 settembre gli impiegati dov… - nozrim : RT @Agenzia_Italia: Una scelta diversa da quella di altre big tech per il gigante di Cupertino. A partire dal 5 settembre gli impiegati dov… - Agenzia_Italia : Una scelta diversa da quella di altre big tech per il gigante di Cupertino. A partire dal 5 settembre gli impiegati… - qui_finanza : Smart working, caos tra i dipendenti pubblici: cosa succede - ChicoCayetano : RT @aleferm71: @smenichini io sono pluri vaccinato pro scienza sempre grato alle case farmaceutiche , ma considero tutto quello che c’è sta… -

AGI - Tre giorni in ufficio e due da remoto. Apple sceglie una soluzione ibrida per i propri dipendenti. A partire dal 5 settembre, come riporta Bloomberg, gli impiegati dovranno essere in ufficio ...Ministero che vai, regole che trovi. Dal primo settembre cade definitivamente il regime in deroga delloe rimangono solo le disposizioni sulla comunicazione semplificata. Mentre nel settore privato non è arrivata nessuna proroga sulle regole applicate in pandemia per il lavoro agile, i ...Per Apple si preannuncia un settembre rovente. La multinazionale di Cupertino è infatti pronta a imporre un giro di vite sullo smart working fin qui concesso ai propri dipendenti ...AGI - Tre giorni in ufficio e due da remoto. Apple sceglie una soluzione ibrida per i propri dipendenti. A partire dal 5 settembre, come riporta Bloomberg, gli impiegati dovranno essere in ufficio mar ...