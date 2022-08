Genoa-Benevento, al via la prevendita: settore ospiti a 20 euro (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Genoa CFC, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che fino alle ore 19:00 del 19 agosto 2022 sono in vendita i tagliandi della gara di sabato 20 agosto Genoa-Benevento, valida per la seconda giornata di campionato di Serie BKT. Il prezzo del ticket per il settore ospiti è di 20 euro per quello Intero e di 10 euro per gli Under 16. Clicca QUI per tutte le info L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCFC, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che fino alle ore 19:00 del 19 agosto 2022 sono in vendita i tagliandi della gara di sabato 20 agosto, valida per la seconda giornata di campionato di Serie BKT. Il prezzo del ticket per ilè di 20per quello Intero e di 10per gli Under 16. Clicca QUI per tutte le info L'articolo proviene da Anteprima24.it.

