sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Fiorentina, ipotesi gare al Franchi anche con i cantieri: «Credo che la priorità sia quella di… - CalcioFinanza : #Fiorentina, tra le priorità c'è l'ipotesi di giocare al Franchi anche con i cantieri per il restyling… - LeBombeDiVlad : ?? Ipotesi scambio tra #Fiorentina ed #Empoli: ecco l'idea di #Calciomercato ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - infoitsport : UFFICIALE – Fiorentina, Milenkovic rinnova: tramonta l'ipotesi Napoli o altre big - persemprecalcio : ??L'esperto di mercato @NicoSchira ha svelato quali sono le ipotesi di calciomercato della @acffiorentina. #Pradè pr… -

Poi si entra nel campo delleed allora la gara con ladi inizio settembre (3 settembre) è in bilico, così come la prima e la seconda partita di Champions League in programma il 6 - ...L'Sampdoria, per un prestito secco, resta molto valida con i blucerchiati che potrebbero ...servire un rinforzo in più e il primo obiettivo di Giovanni Sartori resta Zurkowski della. ...seconda ipotesi, a dicembre 2023 l’appalto per l’aggiudicazione dei lavori). L’obiettivo finale è quello di far partire i lavori entro la fine del prossimo anno, per vedere pronto il nuovo stadio nel ...Luis Alberto potrebbe passare da uomo mercato a un possibile valore aggiunto per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria contro il Bologna che ha visto il Mago coinvolto da subentrato, ...