Finalmente l'attore di Jack Sparrow riprende in mano la sua carriera dopo il processo vinto con Amber Heard (Di martedì 16 agosto 2022) Johnny Depp sembra rinato artisticamente dopo l’esito positivo del processo contro Amber Heard: si è messo a suonare insieme a Jeff Beck (ha fatto tappa anche in Italia), è tornato sul set dopo tre anni di assenza nel film in costume Jeanne Du Barry dove interpreta Luigi XV e, notizia dell’ultima ora, dirigerà un lungometraggio su Modigliani, a distanza di 25 anni dal suo controverso Il coraggioso. Johnny Depp e Jeff Beck, la strana coppia rock che ha ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 agosto 2022) Johnny Depp sembra rinato artisticamentel’esito positivo delcontro: si è messo a suonare insieme a Jeff Beck (ha fatto tappa anche in Italia), è tornato sul settre anni di assenza nel film in costume Jeanne Du Barry dove interpreta Luigi XV e, notizia dell’ultima ora, dirigerà un lungometraggio su Modigliani, a distanza di 25 anni dal suo controverso Il coraggioso. Johnny Depp e Jeff Beck, la strana coppia rock che ha ...

djaniceto : RT @VanityFairIt: Finalmente libero dall'alcol, l'attore ha tutti i motivi per festeggiare l'importante traguardo. Anche grazie al nuovo ma… - VanityFairIt : Finalmente libero dall'alcol, l'attore ha tutti i motivi per festeggiare l'importante traguardo. Anche grazie al nu… - swanjudgesyou : È stato apprezzato anche l’inserimento finalmente dell’Enigmista, che era un personaggio proposto solo nel film “Ba… - lnclt_dulac : @sansaapologist_ MAROOO FINALMENTE UN ATTORE CHE RIESCO A RICONOSCERE - Katerina_Griega : RT @SusyMely1: Nuovo Amore per l attore internazionale. Dopo la rottura definitiva con l amore di papà #CanYaman ha trovato finalmente un n… -