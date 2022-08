Europei nuoto, oro Martinenghi e Panziera. Cerasuolo d'argento (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA - Continua a collezionare medaglie l' Italia agli Europei di nuoto di Roma e fa entusiasmare il pubblico di casa con la doppietta nei 50 rana: oro a Nicolò Martinenghi con il tempo di 26"33 (... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA - Continua a collezionare medaglie l' Italia aglididi Roma e fa entusiasmare il pubblico di casa con la doppietta nei 50 rana: oro a Nicolòcon il tempo di 26"33 (...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - PiazzaAngelo1 : RT @VivoLibera: Ai Campionati Europei di nuoto in corso a Roma sono assenti per ordine di Washington gli atleti russi e bielorussi, quindi… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Panziera bis, dopo l'oro nei 200 dorso per Margherita arriva anche l'oro nei 100 ???????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… -