Europei atletica 2022 | Jacobs medaglia d' oro nei 100 metri

Monaco di Baviera, 16 ago. -(Adnkronos) - Marcell Jacobs vince la medaglia d'oro nei 100 metri agli Europei di atletica leggera di Monaco. Il 27enne azzurro, campione olimpico a Tokyo, trionfa in 9''95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9"99) e Jeremiah Azu (10"13). Ottavo l'altro azzurro Chituru Ali (10"28). In semifinale Jacobs si era imposto in 10''00. Jacobs domina la finale eguagliando il record dei campionati eguagliato, prima volta sotto i dieci secondo con vento regolare in questa stagione. Il campione olimpico e primatista d'Europa arricchisce la propria collezione di ori all'Olympiastadion, trionfando nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, ...

