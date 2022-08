Elezioni 2022, Pd approva le liste: 3 no, 5 astenuti (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – La Direzione nazionale ha approvato la Delibera per votazione delle liste del Partito Democratico per le Elezioni politiche 2022 con 3 contrari e 5 astenuti. Trattative serrate nella serata di ieri. Si è trattato comunque di turbolenze fisiologiche, legate alle riduzione del numero dei parlamentari e all’inserimento nelle liste di esponenti che arrivano dalla coalizione. I problemi hanno riguardato soprattutto i parlamentari uscenti, legati a una gestione passata: in mezzo, infatti, ci sono 4 anni e 2 segretari. LE liste – Il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – La Direzione nazionale hato la Delibera per votazione delledel Partito Democratico per lepolitichecon 3 contrari e 5. Trattative serrate nella serata di ieri. Si è trattato comunque di turbolenze fisiologiche, legate alle riduzione del numero dei parlamentari e all’inserimento nelledi esponenti che arrivano dalla coalizione. I problemi hanno riguardato soprattutto i parlamentari uscenti, legati a una gestione passata: in mezzo, infatti, ci sono 4 anni e 2 segretari. LE– Il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. ...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - repubblica : Elezioni, ecco il programma 5Stelle: dal salario minimo al Superbonus, ricalca i 9 punti chiesti da Conte a Draghi - zazoomblog : Verso le elezioni. Pd la direzione approva le liste con 3 no e 5 astenuti. Letta: “Chiesto sacrifici ma non ho fatt… - morry74 : 40 giorni al voto - Nel Pd il ferragosto dei lunghi coltelli, nei 5S la lotteria delle parlamentarie -