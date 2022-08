Call of Duty Vanguard: confermata la mappa The Archon per la quinta stagione (Di martedì 16 agosto 2022) Il team di sviluppo di Call of Duty Vanguard ha confermato una nuova mappa per la quinta stagione, The Archon: “sì, si gioca a round” Con solo poche settimane prima del lancio della quinta stagione per Call of Duty Vanguard, il team di sviluppo Treyarch Studios ha confermato che l’ultima mappa della modalità Zombies sarà “The Archon”. Gli sviluppatori hanno anche rivelato che lo scenario si baserà sui round, spostando il focus sui match tradizionali al posto delle nuove mappe maggiormente basate sugli obiettivi. Queste ultime hanno infatti messo un po’ nei guai Treyarch con il fandom del gioco, lasciandoli senza alternative in fatto di sterminio dei ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 agosto 2022) Il team di sviluppo diofha confermato una nuovaper la, The: “sì, si gioca a round” Con solo poche settimane prima del lancio dellaperof, il team di sviluppo Treyarch Studios ha confermato che l’ultimadella modalità Zombies sarà “The”. Gli sviluppatori hanno anche rivelato che lo scenario si baserà sui round, spostando il focus sui match tradizionali al posto delle nuove mappe maggiormente basate sugli obiettivi. Queste ultime hanno infatti messo un po’ nei guai Treyarch con il fandom del gioco, lasciandoli senza alternative in fatto di sterminio dei ...

