Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 08 | 10

(Di lunedì 15 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata una buona festa da parte di Francesco vita in studio europeiancora ondazzurra oro staffetta e minisini argento per clienti in bronzo per Pittini quarto giorno degli Europei di nuoto al Foro Italico e voltiamo pagina le altrein primo piano le lezioni ti appena chiusa la finestra temporale per la presentazione del Viminale dei simboli da stampare sulle schede elettorali per il rinnovo del Parlamento in coincidenza con le elezioni politiche del prossimo 25 settembre ieri pomeriggio alle 16 si è chiuso il portone del Ministero dell’Interno per consentire la fruizione in bacheca di loghi su cui l’ufficio elettorale del finale deciderà in merito ad amici bilità inammissibilità richiesta di correzioni o integrazioni 38 i simboli elettorali ...