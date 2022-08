Norvegia | crolla ponte | due veicoli precipitati nel fiume

infoitestero : Norvegia: crolla ponte nel Sud del Paese, salvati conducenti di due mezzi - infoitestero : Norvegia: crolla ponte nel Sud del Paese, salvati conducenti di due mezzi - teresacapitanio : Norvegia: crolla ponte nel Sud del Paese, salvati conducenti di due mezzi , più dettagli : - OComastri : Norvegia, crolla un ponte: veicoli precipitano nel fiume, si temono morti e feriti - domenicosabell1 : Norvegia, crolla un ponte: veicoli precipitano nel fiume, si temono morti e feriti -

Un ponte stradale sul fiume Gudbrandsdalslågen, nel sud della, è crollato questa mattina facendo precipitare in acqua un camion e un'auto: lo ha reso noto la polizia norvegese su Twitter. Due persone sono state salvate e non ci sono vittime, fa sapere ...Terrore inil ponte di Tretten Il ponte stradale crollato collegava le due sponde del fiume Gudbrandsdalslgen e si trova nel sud della. La struttura è crollata questa ...Un ponte stradale sul fiume Gudbrandsdalslågen, nel sud della Norvegia, è crollato questa mattina facendo precipitare in acqua un camion e un'auto: lo ha reso noto la polizia norvegese su Twitter. (AN ...Crolla il ponte di Tretten in Norvegia, la struttura di legno ed acciaio lunga quasi 150 metri è collassata su se stessa spezzandosi in più tronconi ...