I veri conti col passato (Di lunedì 15 agosto 2022) A Meloni non bisognerebbe chiedere conto di Mussolini, ma di dieci anni di opposizione pessima, complottista, contro l'Ue, l’euro, i poteri forti, che ora lusinga per non averli contro quando sarà al governo. All'intera sinistra invece di ciò che ha fatto alla Costituzione Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 agosto 2022) A Meloni non bisognerebbe chiedere conto di Mussolini, ma di dieci anni di opposizione pessima, complottista, contro l'Ue, l’euro, i poteri forti, che ora lusinga per non averli contro quando sarà al governo. All'intera sinistra invece di ciò che ha fatto alla Costituzione

