Ciclismo su pista, Europei Monaco 2022: Bianchi argento nel time trial, oro ad una super Barbieri nell'omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) Va in archivio un'altra giornata in compagnia degli Europei di Ciclismo su pista di Monaco di Baviera 2022 e spicca la medaglia d'argento conquistata da uno straordinario Matteo Bianchi. Il ventenne di Bolzano, dopo lo splendido record italiano in mattinata, in cui è stato capace di scendere sotto il muro sulla distanza di un chilometro, al pomeriggio si ripete e incrocia le dita per provare a mettere le mani sull'oro, ma il francese Melvin Landerneau si conferma il più veloce nella corsa contro il tempo e si piazza davanti, sul gradino più alto del podio. Bronzo, alle spalle dell'azzurro, per il tedesco Maximilian Dörnbach. Le sorprese non sono però finite per i colori azzurri, che nel pomeriggio possono festeggiare una splendida medaglia d'oro di Rachele ...

