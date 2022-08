Botte da orbi: nella lite perde un pezzo di orecchio (Di lunedì 15 agosto 2022) Una lite tra due persone all'alba a Taranto, nella borgata Talsano, è degenerata nel sangue: due le persone rimaste ferite e a una di queste è stato staccato un pezzo di un orecchio.La lite era iniziata in un locale per... Leggi su today (Di lunedì 15 agosto 2022) Unatra due persone all'alba a Taranto,borgata Talsano, è degenerata nel sangue: due le persone rimaste ferite e a una di queste è stato staccato undi un.Laera iniziata in un locale per...

telodogratis : Botte da orbi: nella lite perde un pezzo di orecchio - 84Andreac : @ngiocoli Il dopo elezioni sarà ancora più bello. Botte da orbi nel partito - valeconticello : @fiordisale Orfini non è riuscito a spingere per ricandidare la giovane turca Pini, no vabbè, vedo botte da orbi all'orizzonte ?????? - Bianca34874951 : RT @FBiasin: #LecceInter primo tempo: ritmi fisiologicamente estivi, botte da orbi e una bella notizia: #Lukaku non ha perso il vizietto. - Mirandola59 : RT @FBiasin: #LecceInter primo tempo: ritmi fisiologicamente estivi, botte da orbi e una bella notizia: #Lukaku non ha perso il vizietto. -