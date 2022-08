Addio a sorpresa nell’Udinese | è pronto a firmare per l’Atalanta!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’Atalanta si scatena. Per la fascia è in arrivo un nuovo acquisto alla corte di Gasperini. Nelle prossime ore il giocatore arriverà a Bergamo, ma l’affare è stato concluso da poco. Udinese Soppy Serie A Si tratta di Brandon Soppy, esterno dell’Udinese, che sembra aver conquistato Gasperini. Il ragazzo sarà chiamato a sostituire l’infortunato Zappacosta, che a quanto pare dovrà fermarsi ancora per un pò di tempo. L’affare si concluderà per una cifra attorno agli 8 milioni (più bonus) a favore del club bianconero. L’esterno era stato una delle nuove scoperte dell’Udinese della scorsa stagione con 28 presenze. Fu prelevato dal Rennes e adesso farà le fortune del club bergamasco che di esterni se ne intende: se si pensa che Lookman ha già segnato nella prima di campionato. A Bergamo lo aspetttano e chissà che contro il Milan non possa già esordire. Classe 2002 francese. Tra le ...