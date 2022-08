Accecata a colpi di forbice | l' aggressione choc | chi è il macellaio

(Di lunedì 15 agosto 2022) I carabinieri di Vignola hanno rintracciato e arrestato eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'uomo che ha accecato con unauna donna all'interno di un centro massaggi. Secondo l'ordinanza emessa dal Gip di Modena, l'autore della ferocesarebbe un uomo di 32 anni che è accusato di lesioni gravissime nei confronti della vittima, una donna di 49 anni. La vittima è statata più volte in modo inaudito con delle grosse forbici. A seguito delle lesioni riportate ha perso completamente la vista dell'occhio destro. La brutaleera avvenuta lo scorso 21 maggio. Con un lavoro molto minuzioso portato avanti dal Ris di Parma, è stato recuperato il Dna trovato sulla mascherina chirurgica usata dall'aggressore. Una storia terribile che ha ancora punti oscuri. Bisogna ...

I Carabinieri di Vignola hanno arrestato - eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena su richiesta della Procura della città emiliana - un uomo di 32enne con l'... Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 12:35 Tra gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini spicca quanto rilevato dal RIS di Parma che ha esaltato il profilo del Dn ...