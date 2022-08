Ultime Notizie – Egitto, incendio nella chiesa copta di Abu Seifein: 41 morti (Di domenica 14 agosto 2022) Almeno 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato oggi nella chiesa copta di Abu Seifein, a Giza, alla periferia del Cairo. A renderlo noto in una dichiarazione è la chiesa copta ortodossa, che cita fonti del ministero della Salute locale. Secondo le prime indagini, l’incendio sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa che aveva raccolto centinaia di fedeli, e sarebbe stato causato da un guasto elettrico. Le fiamme e il fumo hanno provocato il panico dando luogo a una fuga precipitosa e a una calca, secondo quanto comunicato da fonti del ministero dell’Interno al quotidiano egiziano Al Ahram. L’incendio sarebbe stato riportato sotto controllo ma i vigili del fuoco stanno effettuando operazioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Almeno 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in unscoppiato oggidi Abu, a Giza, alla periferia del Cairo. A renderlo noto in una dichiarazione è laortodossa, che cita fonti del ministero della Salute locale. Secondo le prime indagini, l’sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa che aveva raccolto centinaia di fedeli, e sarebbe stato causato da un guasto elettrico. Le fiamme e il fumo hanno provocato il panico dando luogo a una fuga precipitosa e a una calca, secondo quanto comunicato da fonti del ministero dell’Interno al quotidiano egiziano Al Ahram. L’sarebbe stato riportato sotto controllo ma i vigili del fuoco stanno effettuando operazioni di ...

