"Sono inferocito": dopo Milan-Udinese accade di tutto, sfogo durissimo in tv (Di domenica 14 agosto 2022) Esplode la polemica per il rigore concesso al Milan nel match d'esordio contro l'Udinese. I rossoneri infatti hanno goduto di un tiro dagli undici metri per il contatto Poppy-Calabria. La decisione del direttore di gara ha scatenato polemiche di fuoco nel dopo-partita. Il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pasquale Marino si è sfogato davanti alle telecamere di Dazn: "Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo anche con squadre medio-piccole con le grandi. Oggi ancora vedo che ci Sono delle line guida. Vedo che c'è Marelli con il quale in passato abbiamo avuto divergenze di vedute e vedrò come la pensa. Ci fanno riunioni su riunioni, ci spiegheranno ancora delle linee guida che poi regolarmente vengono disattese perché oggi ad esempio l'intervento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Esplode la polemica per il rigore concesso alnel match d'esordio contro l'. I rossoneri infatti hanno goduto di un tiro dagli undici metri per il contatto Poppy-Calabria. La decisione del direttore di gara ha scatenato polemiche di fuoco nel-partita. Il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pasquale Marino si è sfogato davanti alle telecamere di Dazn: ". Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo anche con squadre medio-piccole con le grandi. Oggi ancora vedo che cidelle line guida. Vedo che c'è Marelli con il quale in passato abbiamo avuto divergenze di vedute e vedrò come la pensa. Ci fanno riunioni su riunioni, ci spiegheranno ancora delle linee guida che poi regolarmente vengono disattese perché oggi ad esempio l'intervento di ...

