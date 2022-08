Roma, Mancini: «Meritavamo più gol. Obiettivi? Ce la giocheremo partita dopo partita» (Di domenica 14 agosto 2022) Gianluca Mancini ha parlato dopo la vittoria della Roma contro la Salernitana: le dichiarazioni del difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato a Dazn dopo Salernitana-Roma. LE PAROLE – «La prima di campionato è insidiosa ma abbiamo retto bene il campo. Meritavamo 2 gol in più, speriamo di buttarla maggiormente dentro. Nuovo difendore? Ben venga. Per vincere servono tanti giocatori. Obiettivi? La Conference ci ha dato consapevolezza di saper vincere. Pensiamo partita dopo partita, ce la giocheremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Gianlucaha parlatola vittoria dellacontro la Salernitana: le dichiarazioni del difensore giallorosso Gianlucaha parlato a DaznSalernitana-. LE PAROLE – «La prima di campionato è insidiosa ma abbiamo retto bene il campo.2 gol in più, speriamo di buttarla maggiormente dentro. Nuovo difendore? Ben venga. Per vincere servono tanti giocatori.? La Conference ci ha dato consapevolezza di saper vincere. Pensiamo, ce la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - Ender_Alana : RT @LAROMA24: #SalernitanaRoma, #Mancini: 'Bravi, ma meritavamo 2 gol in più. Sarei felice dell'eventuale arrivo di un difensore' #asroma… - salvione : Mancini: 'Brava Roma, ma dobbiamo segnare di più' - CalcioNews24 : #Mancini nel post partita di #SalernitanaRoma ??? - Cibermatico : RT @sirmacs: +++ Salernitana Roma non verrà omologata perché Mancini non è stato ammonito +++ -