Real Sociedad, la richiesta di Alguacil per la porta (Di domenica 14 agosto 2022) Secondo Mundo Deportivo, Imanol Alguacil ha fatto una richiesta specifica per il ruolo di portiere della Real Sociedad: Andrés Fernandez...

