Napoli: contro l’Hellas Meret tra i pali, Osimhen punta (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli di mister Spalletti debutterà in Serie A domani pomeriggio alle ore 18:30, affrontando il Verona. Incerta la presenza di Navas, Ndombele e Raspadori, unico attaccante del match sarà Osimhen visto che il tesseramento di Simeone è in attesa di essere perfezionato. Assente a centrocampo Fabian Ruiz, vista l’imminente partenza verso Parigi. Il tecnico azzurro ha comunque scelto la formazione tipo, Meret è preferito a Sirigu, in difesa esordio per Kim, al fianco di Rrahmani con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco Osimhen con Kvaratskhelia e Lozano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ildi mister Spalletti debutterà in Serie A domani pomeriggio alle ore 18:30, affrontando il Verona. Incerta la presenza di Navas, Ndombele e Raspadori, unico attaccante del match saràvisto che il tesseramento di Simeone è in attesa di essere perfezionato. Assente a centrocampo Fabian Ruiz, vista l’imminente partenza verso Parigi. Il tecnico azzurro ha comunque scelto la formazione tipo,è preferito a Sirigu, in difesa esordio per Kim, al fianco di Rrahmani con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attaccocon Kvaratskhelia e Lozano. SportFace.

