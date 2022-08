Milanmania: ora 2 acquisti per una squadra perfetta. Marino? Polemiche assurde, faremo un regolamento per lui (Di domenica 14 agosto 2022) Contava vincere e il Milan ci è riuscito con 4 gol, un inedito rispetto al trend nella parte finale della scorsa stagione quando, Sassuolo... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Contava vincere e il Milan ci è riuscito con 4 gol, un inedito rispetto al trend nella parte finale della scorsa stagione quando, Sassuolo...

cmdotcom : Milanmania: ora 2 acquisti per una squadra perfetta. Marino? Polemiche assurde, faremo un regolamento per lui… - sportli26181512 : Milanmania: l'anno scorso Calhanoglu non è stato sostituito. Ora non si faccia lo stesso errore con Kessié: Il prec… - cmdotcom : #Milanmania: l'anno scorso #Calhanoglu non è stato sostituito. Ora non si faccia lo stesso errore con #Kessié -