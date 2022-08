Milan, Gazzetta: “I rossoneri cattivi dopo l’intervallo in quel di Milano” (Di domenica 14 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la squadra Milan ha dato davvero grande prova di forza contro l’Udinese riprendendo la partita due volte. “Riscatto immediato Il Milan è risalito dagli spogliatoi prima degli avversari, scelta che di solito nasconde la voglia di rifarsi senza tentennamenti. Non sempre la mossa psicologica riesce, stavolta è andata. Il 3-2 è arrivato in pochi secondi. Apertura di Krunic a sinistra per Hernandez, cross sul secondo palo, pasticcio tra Perez e Masina, con assist involontario di quest’ultimo per Diaz, lesto a intrufolarsi nelle fragilità altrui e a sbatter dentro il pallone. Sul 3-2 il Milan si è rasserenato e ha insistito nel martellamento, l’Udinese risaliva dalla sua metà campo con enorme fatica. Sottil ha cambiato uomini, ma non sistema, e il ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Come riporta la, la squadraha dato davvero grande prova di forza contro l’Udinese riprendendo la partita due volte. “Riscatto immediato Ilè risalito dagli spogliatoi prima degli avversari, scelta che di solito nasconde la voglia di rifarsi senza tentennamenti. Non sempre la mossa psicologica riesce, stavolta è andata. Il 3-2 è arrivato in pochi secondi. Apertura di Krunic a sinistra per Hernandez, cross sul secondo palo, pasticcio tra Perez e Masina, con assist involontario di quest’ultimo per Diaz, lesto a intrufolarsi nelle fragilità altrui e a sbatter dentro il pallone. Sul 3-2 ilsi è rasserenato e ha insistito nel martellamento, l’Udinese risaliva dalla sua metà campo con enorme fatica. Sottil ha cambiato uomini, ma non sistema, e il ...

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Udinese 4-2 - Manseo86 : @Gazzetta_it SIETE IN MALAFEDE! Perchè non dite del rigore INVENTATO per il Milan??? È MERDACCE??? - GerryRitz : RT @fc_inter1908_: @Gazzetta_it Infatti il Milan è il Leicester d’Italia, noi siamo i più forti d’Italia -