Migliori Marche Cinesi di Smartphone (Di domenica 14 agosto 2022) Gli Smartphone Cinesi erano, fino a qualche tempo fa, telefoni molto economici, imitazioni dei telefoni più famosi, costruiti con pezzi e con materiale scadente. Andando su particolari siti di importazione si riuscivano a comprare Smartphone simili all'iPhone, in alcuni casi assolutamente cloni, fatti con pezzi meno di valore ma con sistema operativo Android, spesso con poche funzionalità incluse.Oggi invece gli Smartphone Cinesi non sono più pezzi di imitazione di scarso livello e alcune delle aziende che li producono sono capaci oggi di fare vera concorrenza anche ai giganti di tecnologia mondiale (americani Apple e coreani Samsung in primis), rilasciando modelli davvero di alta qualità. In questo articolo vi mostreremo quali sono le Migliori Marche ... Leggi su navigaweb (Di domenica 14 agosto 2022) Glierano, fino a qualche tempo fa, telefoni molto economici, imitazioni dei telefoni più famosi, costruiti con pezzi e con materiale scadente. Andando su particolari siti di importazione si riuscivano a compraresimili all'iPhone, in alcuni casi assolutamente cloni, fatti con pezzi meno di valore ma con sistema operativo Android, spesso con poche funzionalità incluse.Oggi invece glinon sono più pezzi di imitazione di scarso livello e alcune delle aziende che li producono sono capaci oggi di fare vera concorrenza anche ai giganti di tecnologia mondiale (americani Apple e coreani Samsung in primis), rilasciando modelli davvero di alta qualità. In questo articolo vi mostreremo quali sono le...

