Meneghin | «Milano d’estate è un deserto | per una bottiglia d’acqua sono dovuto andare in autogrill»

(Di domenica 14 agosto 2022) Libero intervista un mito vivente della pallacanestro italiana, Dino, che ha raccontato il suo rapporto consensazioni maturate nel tempo. Erano gli anni ’80 quando arrivai da Varese: citta? bellissima, ma tutta un’altra cosa rispetto a. I primi tempistati difficoltosi, piu? che altro per capire le distanze, il traffico, come muovermi. Ma, mese dopo mese, ho imparato a conoscerla e ad apprezzarla, soprattutto per le grandi possibilita? che ti offre, dal punto di vista lavorativo, del divertimento, delle bellezze che ti propone: il Duomo, il Cenacolo, il Castello Sforzesco, Brera, solo per citarne alcune.molto legato a, ogni anno di piu? emolto riconoscente perche? mi ha dato la possibilita? di ...

... ovviamente lo stesso Gamba, ma anche Cesare Rubini e Dino Meneghin. "Un coach come padre", che sarà presentato in anteprima il 4 settembre a Milano al cinema Anteo, è anche una lettera aperta ai ... C'è un Italia del basket che giocherà per sempre. La storia di Sandro Gamba diventa un film. Non solo coach, ma anche padre di molte generazioni di ... "Un coach come padre" è il titolo del docu-film che celebra Sandro Gamba e la sua lunga carriera, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con ...