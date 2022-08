LIVE Europei 2022 | liveblog 14 agosto in DIRETTA | attesa per le Fate della ginnastica | Rodini-Cesarini e la 4×100 sl

RaiNews : Europei di nuoto #Roma2022 Pomeriggio spettacolare al foro italico. David Popovici vince l'oro nei 100 stile libero… - RaiNews : E' ancora Super Greg: Paltrinieri oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto #Roma2022. Lorenzo Galossi bronz… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: caduta da brividi per Paternoster, è cosciente - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! -… - gfrancopezz : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… -

OA Sport

CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIONUOTO DI OGGI E ITALIANI IN GARA...- La cronaca della terza giornata deglidi Roma - Le pagelle della terza giornata deglidi Roma Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella quarta giornata dei Campionati... LIVE Europei 2022, liveblog 13 agosto in DIRETTA: ESTASI TOTALE! Trionfano Pilato e Paltrinieri, oggi 7 ori! La partenza degli Europei di ciclismo su strada 2022 avverrà alle ore 10.15, OA Sport seguirà tutta la gara per non perdere nemmeno una pedalata Italia che per inanellare la quinta vittoria consecutiv ...Si parte con Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri maschile, per poi continuare con Stefania Buttignon nella medesima categoria al femminile. L’Italia sarà infine impegnata nella finale a due del qu ...