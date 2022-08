Grecia: 1/4 di Pil bruciato e debito al 200%, l'Ue festeggia un disastro chiamato "salvataggio" (Di domenica 14 agosto 2022) Fine della sorveglianza rafforzata di Bruxelles ma i dati macroeconomici dopo dieci anni sono impietosi. Degli oltre 250 miliardi di aiuti solo dieci sono andati ad Atene. Lo spread però non preoccupa più. Il motivo? Il 77% del debito pubblico è ipotecato dal Mes e affini Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 agosto 2022) Fine della sorveglianza rafforzata di Bruxelles ma i dati macroeconomici dopo dieci anni sono impietosi. Degli oltre 250 miliardi di aiuti solo dieci sono andati ad Atene. Lo spread però non preoccupa più. Il motivo? Il 77% delpubblico è ipotecato dal Mes e affini

