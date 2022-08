C’è sempre Immobile, la Lazio passa contro il Bologna (Di domenica 14 agosto 2022) Gara scorbutica e nervosa quella tra biancocelesti e felsinei. Ospiti in vantaggio con un rigore di Arnautovic, poi nella ripresa un autogol di De Silvestri rimette la Lazio in carreggiata. Nei biancocelesti c’è sempre Immobile a tirare fuori le castagne dal fuoco, è suo il gol della vittoria laziale all’esordio. Quali sono state le scelte dei tecnici? Nessuna sorpresa per Sarri, la Lazio scende in campo con il 4-3-3. C’è subito Maximiano tra i pali. Romagnoli parte titolare, al suo fianco c’è Patric. Per le corsie estere le scelte ricadono su Lazzari e Marusic. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia, affiancato da Milinkovic-Savic e Basic. Infine l’attacco, composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile.Mjailovic schiera il 3-4-1-2. Skorupski titolare in porta, con il reparto difensivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022) Gara scorbutica e nervosa quella tra biancocelesti e felsinei. Ospiti in vantaggio con un rigore di Arnautovic, poi nella ripresa un autogol di De Silvestri rimette lain carreggiata. Nei biancocelesti c’èa tirare fuori le castagne dal fuoco, è suo il gol della vittoria laziale all’esordio. Quali sono state le scelte dei tecnici? Nessuna sorpresa per Sarri, lascende in campo con il 4-3-3. C’è subito Maximiano tra i pali. Romagnoli parte titolare, al suo fianco c’è Patric. Per le corsie estere le scelte ricadono su Lazzari e Marusic. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia, affiancato da Milinkovic-Savic e Basic. Infine l’attacco, composto da Felipe Anderson, Zaccagni e.Mjailovic schiera il 3-4-1-2. Skorupski titolare in porta, con il reparto difensivo ...

