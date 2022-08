Canottaggio, Soares dopo l’argento agli Europei 2022: “Finale pesante, l’argento mi rende felice” (Di domenica 14 agosto 2022) Gabriel Soares ha conquistato la medaglia d’argento nella Finale del singolo pesi leggeri maschile ai Campionati Europei 2022, rassegna conclusasi oggi a Monaco di Baviera (Germania) Un’ottima prova quella condotta dall’azzurro, abile a partire con il piede giusto salvo essere superato a metà gara dal greco Papakonstantinou, poi trionfatore con 7:21:84 contro i 7:24.21 dell’atleta italiano. Soares ha espresso tutta la sua soddisfazione nei commenti a caldo post gara, dove ha analizzato la sua prestazione: “Sono contento, è stata una gara molto dura per il vento contrario, che l’ha fatta durare più del previsto – ha detto l’azzurro ai microfoni di Canottaggio.org – Una Finale pesante, con continui attacchi e cambi di ritmo, alla fine ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Gabrielha conquistato la meda d’argento nelladel singolo pesi leggeri maschile ai Campionati, rassegna conclusasi oggi a Monaco di Baviera (Germania) Un’ottima prova quella condotta dall’azzurro, abile a partire con il piede giusto salvo essere superato a metà gara dal greco Papakonstantinou, poi trionfatore con 7:21:84 contro i 7:24.21 dell’atleta italiano.ha espresso tutta la sua soddisfazione nei commenti a caldo post gara, dove ha analizzato la sua prestazione: “Sono contento, è stata una gara molto dura per il vento contrario, che l’ha fatta durare più del previsto – ha detto l’azzurro ai microfoni di.org – Una, con continui attacchi e cambi di ritmo, alla fine ...

