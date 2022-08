Torino | Lukic vuole essere ceduto | una big di Serie A su di lui

(Di sabato 13 agosto 2022) Nelle ultime ore un nuovo terremoto ha colpito l’ambiente granata, la rissa scoppiata tra il centrocampista Saša Luki? e il ct Ivan Juric, infatti, ha creato malumore nel gruppo squadra. A seguito dello scontro, nato per il mancato rinnovo, il calciatore serbo ha chiesto la cessione al club del patron Urbano Cairo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul talento classe 1996; la sempre più probabile cessione di Fabian Ruiz, inoltre, potrebbe favorire l’operazione. calciomercato Luki? Napoli Lo strappo nato tra le due parti sembra impossibile da ricucire, per questo motivo la cessione di Luki? sembra ormai inevitabile. Sul calciatore, però, sembrano esserci anche diverse squadre di Premier League. Non convocato per la prima partita diA contro il Monza, Luki?, nella passata stagione si è imposto ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - Granata_1906 : NOTA BENE: Nessun calciatore del Torino FC 1906 ha fatto gli auguri(sui social almeno) a #Lukic - marinabeccuti : Lukic chiede la cessione: sul 10 del Torino ci sono gli occhi del Napoli e della Premier - Torinogranatait : Lukic chiede la cessione: sul 10 del Torino ci sono gli occhi del Napoli e della Premier -

Il capitano delSasaavrebbe infatti comunicato al tecnico Juric di non contare su di lui per la gara contro il Monza poichè intenzionato a salutare i granata. Belotti alla Roma/ ...... va detto che i tifosi granata hanno tempestato di commenti ironici i social del"inneggianti" a. Su Facebook, frasi tipo: "Come un mese fa, quando fecero partire la campagna abbonamenti ...Un fulmine a ciel sereno. La vicenda legata a Sasa Lukic ha sconvolto l'ambiente in casa Torino. Il centrocampista serbo ha chiesto al tecnico di non essere convocato per il debutto ...Non si placa la bufera sul Torino e su Ivan Juric. Dopo la lite -il cui video era diventato virale sui social- con Vagnati, questa volta la discussione avrebbe visto protagonista, oltre al tecnico, il ...