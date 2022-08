“Sei stupendo” Nicolò | il ‘figlio’ di Checco Zalone in Sole a Catinelle | eccolo oggi | a 20 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) Impossibile dimenticare il film die soprattutto il bambino, che interpretava suo figlio. Sono passati ben 9dall’uscita nel grande schermo di questa bellissima pellicola, ma tutti si sono chiesti com’è diventatol’attore. Lui si chiama Robert Dancs e il cambiamento è ovviamente impressionante. Non è più un bimbo, ma un ragazzo e le sue foto trovate sul suo profilo Instagram sono pazzesche. Per il pubblico quasi uno ‘choc’ vederlo in quel modo. Ebbene sì, il tempo passa velocemente e nessuno forse avrà pensato sempre come potesse essere cambiato il protagonista del film diè ormai grande, infatti ...