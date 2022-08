Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sbarcano su Remote Test Lab (Di sabato 13 agosto 2022) Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 sono ora supportati dal servizio Remote Test Lab. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 13 agosto 2022)sono ora supportati dal servizioLab. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

SamsungItalia : Prendi posizione. Scegli l’angolo giusto. #GalaxyZFlip4 è finalmente arrivato. Scopri di più:… - Marty_Loca80 : @babiboh Ma infatti io vado pazza per i Galaxy serie S della Samsung, ma neanche ci penso. Vanno dai 900 ai 1200 eu… - gigibeltrame : Samsung Galaxy S21 Ultra: uno sconto assurdo del 55% #digilosofia - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? SAMSUNG EF-PI950BGEGWW PROTECTIVE COVER+ PER GALAXY S4 ?? Prezzo in Offerta: 7,08€ ?? Sconto: 53% ?? Rispa… - SamsungItalia : @haedaljeu_twt Ciao ??7 •??•? JK BREAKDOWN, sarebbe davvero un'ottima idea! ?? Ti aspettiamo sul nostro Shop Online… -