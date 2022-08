Pattinaggio artistico a rotelle | Finale ASWC 2022 | Tarlazzi incontenibile Record in coppia e nel singolo

(Di sabato 13 agosto 2022) Grande spettacolo alla Sparlassan Arena di Göttingen (Germania), impianto sportivo che ha ospitato quest’oggi gli short program delle coppie e delle specialità individuali, piatto forte delle prime Finali dell’Artistic Skating World Cupdi. Una giornata inaugurata dall‘ennesimo exploit dei Campionissimi Rebeccae Luca Lucaroni, i quali si sono superati sciorinando una prestazione da 93.35 (63.01, 30.34), maturata grazie a otto elementi di altissimo profilo, dove hanno guadagnato il massimo del livello in tre dei quattro elementi a chiamata, prendendo il largo con il triplo salchow in parallelo, il triplo rittberger lanciato, un meraviglioso vite reverse oltre che con la spirale della morte, la trottola in combinazione side by side (tre cambi), quella ...

elexhoran_ : @R1VER_R0AD Pattinaggio artistico a rotelle, giusto un po’ diverso da basket ahaha - zazoomblog : Pattinaggio artistico Finale ASWC 2022: quante medaglie per gli azzurri nella danza! Caballero vince nel Solo Dance… - ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Muore a 20 anni Ekaterina Alexandrovskaya, campionessa di pattinaggio artistico… - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Finale ASWC 2022: testa a testa tinto d’azzurro nella danza Caballero leader dopo l… - fisritalia : Classe 1999, è nato a #Mirano, gareggia nella nazionale di pattinaggio artistico in coppia danza e solo dance ed ha… -

News Rimini

Volano gli stracci tra la società didi Riccione e la polisportiva. Nei giorni scorsi Giuseppe Solfrini presidente della polisportiva aveva comunicato verbalmente la decisione di revocare l'affiliazione alla ...Ricevuto, pubblichiamo nota del Consiglio Direttivo della ASD Polisportiva Riccione sulla mancata conferma dell'affiliazione della società ASDRiccione alla Polisportiva . "La non riconferma dell'affiliazione della società ASDRiccione alla Polisportiva è stata decisa per il comportamento tenuto ... Non riconfermata l’affiliazione dell’ASD Pattinaggio Artistico Riccione alla Polisportiva "completamente autonome sia dal punto di vista tecnico-organizzativo, sia dal punto di vista economico; hanno un loro bilancio che gestiscono in maniera totalmente indipendente e dunque la non affilia ...Volano gli stracci tra la società di Pattinaggio artistico di Riccione e la polisportiva. Nei giorni scorsi Giuseppe Solfrini presidente della polisportiva aveva comunicato verbalmente la decisione di ...