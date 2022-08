Montenegro: spara sulla folla e fa 10 vittime prima di essere ucciso (Di sabato 13 agosto 2022) Podgorica, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - Strage a Cetnje, in Montenegro, dove un uomo prima ha ucciso una donna ed i suoi figli e poi ha iniziato a sparare sulla folla, uccidendo in tutto dieci persone. L'aggressore poi è stato a sua volta ucciso da una persona che si trovava a passare. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Andrijana Nastic la donna ed i due bambini - di 8 e 10 anni - erano inquilini dell'aggressore, che viene descritto come un uomo di 34 anni. Ma non sono stati ulteriormente precisati i motivi della violenza. Secondo la ricostruzione fornita dal capo della polizia locale, Zoran Brdjanin, dopo aver assassinato la famiglia l'uomo ha iniziato a sparare a caso sui passanti uccidendo sette persone e ferendone altre sei, tra i quali un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Podgorica, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - Strage a Cetnje, in, dove un uomohauna donna ed i suoi figli e poi ha iniziato are, uccidendo in tutto dieci persone. L'aggressore poi è stato a sua voltada una persona che si trovava a passare. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Andrijana Nastic la donna ed i due bambini - di 8 e 10 anni - erano inquilini dell'aggressore, che viene descritto come un uomo di 34 anni. Ma non sono stati ulteriormente precisati i motivi della violenza. Secondo la ricostruzione fornita dal capo della polizia locale, Zoran Brdjanin, dopo aver assassinato la famiglia l'uomo ha iniziato are a caso sui passanti uccidendo sette persone e ferendone altre sei, tra i quali un ...

