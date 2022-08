Lodi | la deputata colpita dai sassi lanciati dal cavalcavia dell’A1 | «Un botto sul parabrezza | ho avuto paura» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 13 agosto 2022) Ha tirato il freno d’emergenza del frecciarossa Reggio Calabria-Milano, si è buttato giù dal treno e ha iniziato a lanciarecontro le auto che passavano in autostrada. È successo ieri 12 agosto nelgiano, intorno alle 9. L’uomo, un egiziano di 22 anni residente in provincia di Milano con piccoli precedenti e un permesso di soggiorno scaduto, dopo essere sceso dal treno ha raccolto una manciata di grossi, ha attraversato la carreggiata dell’Autostrada del Sole verso Milano e, saltando sul gard-rail, ha lanciato le pietre suidelle auto in transito, cercando di colpirle il più forte possibile. L’uomo è stato circondato dai poliziotti, che sono stati costretti a utilizzare il taser per neutralizzarlo (continuava a urlare tenendosi un taglierino al collo). È stato poi arrestato e trasportato in ...