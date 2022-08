Lo sfogo di Simone Valiante: “Sconfitta elettorale del Pd ora è certa” (Di sabato 13 agosto 2022) di Erika Noschese Un vero e proprio sfogo affidato ai suoi canali social che cela tutto il malumore verso il Pd quello di Simone Valiante, ex parlamentare e oggi militante dem che, per ben due volte, ha dovuto rinunciare all’ultimo secondo ad una competizione elettorale. “Avendo la consapevolezza della Sconfitta elettorale ormai certa, nella dirigenza del Pd, alle spalle di un segretario perbene ma non abituato alla trincea della politica, è in atto una campagna di spartizione indegna nei listini bloccati e cioè l’unico posto dove gran parte di loro si possono candidare per non essere cacciati a calci nel sedere dalla gente – ha dichiarato l’ex deputato cilentano – La Campania come al solito darà il meglio di sé con il contributo di un neo doroteismo avanzante, quello ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 13 agosto 2022) di Erika Noschese Un vero e proprioaffidato ai suoi canali social che cela tutto il malumore verso il Pd quello di, ex parlamentare e oggi militante dem che, per ben due volte, ha dovuto rinunciare all’ultimo secondo ad una competizione. “Avendo la consapevolezza dellaormai, nella dirigenza del Pd, alle spalle di un segretario perbene ma non abituato alla trincea della politica, è in atto una campagna di spartizione indegna nei listini bloccati e cioè l’unico posto dove gran parte di loro si possono candidare per non essere cacciati a calci nel sedere dalla gente – ha dichiarato l’ex deputato cilentano – La Campania come al solito darà il meglio di sé con il contributo di un neo doroteismo avanzante, quello ...

