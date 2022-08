Europei, Bennati elogia Viviani: "Grande attaccamento alla maglia" (Di sabato 13 agosto 2022) A meno di 24 ore dalla prova in linea dei Campionati Europei di ciclismo su strada, il ct dell'Italia Bennati ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Per noi questa trasferta non è partita in maniera ottimale. Davide Ballerini non ha potuto partecipare per un incidente capitato proprio una settimana prima e successivamente c'... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 13 agosto 2022) A meno di 24 ore dprova in linea dei Campionatidi ciclismo su strada, il ct dell'Italiaha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Per noi questa trasferta non è partita in maniera ottimale. Davide Ballerini non ha potuto partecipare per un incidente capitato proprio una settimana prima e successivamente c'...

biciPRO1 : Presentata nei giorni scorsi, ecco i ragionamenti dietro alla nazionale di @Benna80 per gli #europei di… - sportal_it : Ciclismo, Daniele Bennati parla chiaro alla vigilia degli Europei - infoitsport : Europei di ciclismo Monaco di Baviera, il ct Bennati: 'Italia non favorita'. I CONVOCATI - infoitsport : Ciclismo, Daniele Bennati: 'Europei di transizione verso Parigi 2024. Ganna patrimonio, Baroncini il giovane più in… - Eurosport_IT : In vista degli Europei, il CT azzurro fa il punto della situazione… ??????????? ?? -