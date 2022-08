Ciclismo su pista | Miriam Vece | “Sono molto contenta | ci credevo e ce l’ho messa tutta Obiettivo Mondiali e tornare sotto i 33”

(Di sabato 13 agosto 2022) Agli Europei di Monaco di Baviera, arriva una bella soddisfazione per: la medaglia di bronzo nella prova dei 500 metri. Altra soddisfazione inper l’azzurra, che però guarda anche lontano. La venticinquenne di Crema è alla prima medaglia continentale senior, dopo il bronzo ai Giochi Europei 2019 e ai2020, sempre in questa specialità. Queste le parole rilasciate alla Feder: “Torno su un podio importante dopo due anni., sapevo di poter fare bene, cie ce. Eandata sul podio“.su, Europei 2022: bellissima medaglia di bronzo per ...

poliziadistato : Campionati europei ???? ciclismo su pista a Monaco di Baviera le portacolori delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini… - zeta_reticoli : RT @RaiSport: Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri su pista con una bellissima prova migliorando il tempo della crono.… - zeta_reticoli : RT @RaiSport: Ciclismo su pista: Vittoria Guazzini conquista la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale ?? - OA_Sport : Ciclismo su pista: le parole di Miriam Vece dopo il bronzo agli Europei - RaiSport : Ciclismo su pista: Vittoria Guazzini conquista la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale ??… -

Due medaglie di bronzo per l' Italia agli Europei disua Monaco di Baviera , arrivate entrambe grazie alle donne. Miriam Vece conquista il gradino più basso del podio nei 500 metri femminili in 33"434, meglio di lei hanno fatto la ...Al mattino era stata eliminata l'altra azzurra in gara, Elena Bissolati , ultima nelle qualificazioni. Foto: FederciclismoNei 500 metri agli Europei. Un risultato che va a bissare la stessa medaglia conquistata nella rassegna continentale a Berlino 2020 ...Piovono medaglie al femminile sui colori azzurri. Dopo quello di Miriam Vece arriva un altro bronzo per la pista italiana agli Europei di Monaco di Baviera. La 21enne Vittoria Guazzini ha infatti otte ...