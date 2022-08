WWE: I ritorni non finiranno, telefonate intense per Triple H in questi giorni (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono settimane frenetiche quelle che sta vivendo Triple H da nuovo capo esecutivo e creativo della WWE. Infatti secondo quanto riporta Fightful, l’ex campione del mondo sta lavorando per riportare diversi protagonisti della compagnia che sono stati licenziati nel corso degli ultimi due anni. Di recente, ad esempio, abbiamo assistito ai ritorni di Dakota Kai, Dexter Lumis, e Karrion Kross. Ma non finirà qui. La lista sta diventando lunga Ci sono conferme che una parte degli Hit Row sarà a Smackdown questa notte, mentre ci sono contatti in corso con Bray Wyatt, Braun Strowman, Big Damo, Tyler Breeze, JONAH, Lio Rush e Oney Lorcan. Con alcuni di questi sarebbe già stato trovato un accordo e si vedranno nel corso delle prossime settimane. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono settimane frenetiche quelle che sta vivendoH da nuovo capo esecutivo e creativo della WWE. Infatti secondo quanto riporta Fightful, l’ex campione del mondo sta lavorando per riportare diversi protagonisti della compagnia che sono stati licenziati nel corso degli ultimi due anni. Di recente, ad esempio, abbiamo assistito aidi Dakota Kai, Dexter Lumis, e Karrion Kross. Ma non finirà qui. La lista sta diventando lunga Ci sono conferme che una parte degli Hit Row sarà a Smackdown questa notte, mentre ci sono contatti in corso con Bray Wyatt, Braun Strowman, Big Damo, Tyler Breeze, JONAH, Lio Rush e Oney Lorcan. Con alcuni disarebbe già stato trovato un accordo e si vedranno nel corso delle prossime settimane.

