WhatsApp | nuova funzion strepitosa | ti fa decidere come e chi approvare per avere un controllo totale delle chat

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 12 agosto 2022)è pronto ad aggiornarsimente, e ancora una volta sono i ragazzi di WABetaInfo a scovare la novità. Attraverso la versione Beta numero 2.22.18.9, è stato trovato un codice che fa riferimento ai gruppi di, quei “luoghi virtuali” dove vi sono almeno tre partecipanti, e che si creano per qualsiasi cosa, dal calcetto, ai vecchi compagni di scuola, passando per amici, famigliari, colleghi di lavoro, e via discorrendo., 12/8/2022 – Computermagazine.itLa novità scovata nell’applicazione di messaggistica a firma Mark Zuckeberg fa riferimento in particolare ai partecipanti ai gruppi stessi, e permetterà maggiori poteri agli amministratori. Un paio di mesi fa questa indiscrezione era iniziata a trapelare in rete, ovvero, la possibilità di gestire chi può unirsi o meno ad un gruppo attraverso un nuovo ...