Turista denuncia violenza sessuale a Pisa (Di venerdì 12 agosto 2022) Una Turista tedesca 20enne, ospite di un'amica in un appartamento del centro di Pisa, ha raccontato di essere stata stuprata da uno sconosciuto che l'avrebbe sorpresa fuori dal portone mentre stava ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Unatedesca 20enne, ospite di un'amica in un appartamento del centro di, ha raccontato di essere stata stuprata da uno sconosciuto che l'avrebbe sorpresa fuori dal portone mentre stava ...

venti4ore : Turista denuncia violenza sessuale a Pisa - venti4ore : Stuprata da uno sconosciuto mentre rientrava in casa la denuncia di una turista ventenne a Pisa - rep_firenze : 'Violentata da uno sconosciuto' la denuncia di una turista tedesca a Pisa - Emilystellaemi2 : RT @Tg3web: Un turista australiano è stato fermato su uno scooter nell'area archeologica di Pompei. 'Non sapevo che fosse vietato', una giu… - Tullia01 : RT @Tg3web: Un turista australiano è stato fermato su uno scooter nell'area archeologica di Pompei. 'Non sapevo che fosse vietato', una giu… -