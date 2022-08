Sabrina Ferilli infiamma l’estate con un bikini mozzafiato (Di venerdì 12 agosto 2022) “Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo”. Sabrina Ferilli pubblica su Instagram una foto in bikini con un libro in mostra (“Felici i felici” di Yasmina Reza), tanto che nella didascalia invita tutti a leggere di più. L’attrice 58enne sfodera un fisico mozzafiato e infiamma i follower e l’estate 2022. Per l’attrice si prospetta un inverno di lavoro, tra nuove fiction e l’impegno irrinunciabile a “Tu si que vales” con l’amica Maria De Filippi. Intanto si gode il meritato riposo al mare, con il marito Flavio Cattaneo. Per Sabrina è stato un anno ricco di soddisfazioni: a febbraio infatti l’attrice è tornata (dopo 25 anni, c’era già stata nel 1996 con Valeria Mazza nell’edizione condotta Pippo Baudo) sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 agosto 2022) “Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo”.pubblica su Instagram una foto incon un libro in mostra (“Felici i felici” di Yasmina Reza), tanto che nella didascalia invita tutti a leggere di più. L’attrice 58enne sfodera un fisicoi follower e2022. Per l’attrice si prospetta un inverno di lavoro, tra nuove fiction e l’impegno irrinunciabile a “Tu si que vales” con l’amica Maria De Filippi. Intanto si gode il meritato riposo al mare, con il marito Flavio Cattaneo. Perè stato un anno ricco di soddisfazioni: a febbraio infatti l’attrice è tornata (dopo 25 anni, c’era già stata nel 1996 con Valeria Mazza nell’edizione condotta Pippo Baudo) sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus ...

