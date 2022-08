Olivia Newton John ecco il suo ultimo e toccante desiderio (Di venerdì 12 agosto 2022) Svelato l’ultimo toccante desiderio della star indiscussa di Grease, Olivia Newton John. Scopriamo insieme di cosa si tratta. E’ stato un addio doloroso quello di Olivia Newton. La grandissima attrice diventata famosa grazie al film Grease, con John Travolta, si è spenta a 73 anni il 9 agosto. Da tempo malata di cancro al seno, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. A dare la triste notizia il marito John Esterling sui social ma ovviamente non sono mancati messaggi di affetto da parte di tutti i personaggi dello spettacolo. Olivia Newton Johan, il suo ultimo desiderio (web)Olivia ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Svelato l’della star indiscussa di Grease,. Scopriamo insieme di cosa si tratta. E’ stato un addio doloroso quello di. La grandissima attrice diventata famosa grazie al film Grease, conTravolta, si è spenta a 73 anni il 9 agosto. Da tempo malata di cancro al seno, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. A dare la triste notizia il maritoEsterling sui social ma ovviamente non sono mancati messaggi di affetto da parte di tutti i personaggi dello spettacolo.Johan, il suo(web)...

