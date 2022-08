Nuoto, David Popovici: “Posso battere il record del mondo dei 200 sl. Leggo Seneca e vivo bene con la filosofia” (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ una giornata con tanto azzurro nella piscina del Foro Italico ma una stella è pronta ad illuminare il cielo romano e il suo nome è David Popovici. Ha vinto 100 e 200 stile libero ai Mondiali di Budapest e qui vuole aggiungere anche i 400 alla sua collezione. Giovanissimo, ha già le idee chiare sul presente e sul futuro ma tutto parte da una grande conoscenza del passato che lo porta a non scomporsi quando qualcuno chiama in causa il suo quasi omonimo Popov. “L‘assonanza del mio cognome con quella di Popov, ci porta chiaramente ad essere paragonati, anche perché nel programma abbiamo gare praticamente identiche – dichiara il nuotatore rumeno – Poi nel Nuoto appena qualcuno vince degli ori, in tanti vengono accostati a Phelps, ma io spero di esser Popovici e basta. In tanti mi chiamano il mago? È un soprannome che mi ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ una giornata con tanto azzurro nella piscina del Foro Italico ma una stella è pronta ad illuminare il cielo romano e il suo nome è. Ha vinto 100 e 200 stile libero ai Mondiali di Budapest e qui vuole aggiungere anche i 400 alla sua collezione. Giovanissimo, ha già le idee chiare sul presente e sul futuro ma tutto parte da una grande conoscenza del passato che lo porta a non scomporsi quando qualcuno chiama in causa il suo quasi omonimo Popov. “L‘assonanza del mio cognome con quella di Popov, ci porta chiaramente ad essere paragonati, anche perché nel programma abbiamo gare praticamente identiche – dichiara il nuotatore rumeno – Poi nelappena qualcuno vince degli ori, in tanti vengono accostati a Phelps, ma io spero di essere basta. In tanti mi chiamano il mago? È un soprannome che mi ...

Crazysprnoodels : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Popovici. Il David di Romania dopo l’Europeo di Roma sarà in gara anche al mondiale juniores di Lima. https… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Anche il terzo gradino del podio è italiano, con Pier Andrea Matteazzi che conquista il bronzo in 4:13.29. Secondo classi… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Popovici. Il David di Romania dopo l’Europeo di Roma sarà in gara anche al mondiale juniores di Lima.… - Marilenapas : RT @RaiNews: L'Italia domina i 400 m misti agli Europei di nuoto #Roma2022: Alberto Razzetti è il più veloce di tutti, terzo posto per Pier… -